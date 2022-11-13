МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Британия усилила безопасность трубопровода, по которому доставляется топливо на остров Вознесения, на фоне якобы "интереса" со стороны России, сообщает газета Express со ссылкой на источники. Британия отказалась признать причастность к терактам на "Северных потоках"

Согласно данным издания, британские службы безопасности в прошлом месяце получили спутниковые снимки, которые якобы указывали на то, что Россия "заметно заинтересована" в участке трубопровода. Газета предполагает, что речь шла о возможной "подводной диверсии".

"Уайтхолл принял решение направить команду по обеспечению безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива днем и ночью", — говорится в сообщении издания. Операция прошла во время планового техобслуживания, которым занимаются специалисты минобороны.

"Проводящееся ежегодно техобслуживание было отложено на три месяца, чтобы учесть другие "особые меры безопасности", — пишет газета.

По словам источника в британском правительстве, меры безопасности были предприняты из-за "полученной информации, которая указывала на то, что некая иностранная держава начала проявлять интерес к трубопроводу".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".