МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Вопрос поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с Росатомом вызвал разногласия среди государств Евросоюза, сообщает The Hill. "Росатом" планирует строительство нового энергоблока АЭС в Армении

В материале издания утверждается: "Когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия недавно рекомендовали Евросоюзу запретить импорт российского ядерного топлива, чтобы избежать финансирования России, в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились".

Вместе с тем авторы статьи обращают внимание на тот факт, что Росатом поставляет ядерное топливо на АЭС в Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии, из чего следует, что решение Евросоюза о прекращении поставок российского топлива на эти станции немедленно нанесет экономический ущерб указанным странам.