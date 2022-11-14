Российское ядерное топливо стало яблоком раздора в Евросоюзе
The Hill: в Евросоюзе обнажились разногласия из-за поставок ядерного топлива из России
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Вопрос поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с Росатомом вызвал разногласия среди государств Евросоюза, сообщает The Hill.
В материале издания утверждается: "Когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия недавно рекомендовали Евросоюзу запретить импорт российского ядерного топлива, чтобы избежать финансирования России, в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились".
Вместе с тем авторы статьи обращают внимание на тот факт, что Росатом поставляет ядерное топливо на АЭС в Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии, из чего следует, что решение Евросоюза о прекращении поставок российского топлива на эти станции немедленно нанесет экономический ущерб указанным странам.
https://1prime.ru/energy/20221114/838807845.html
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