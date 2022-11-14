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2022
https://1prime.ru/energy/20221114/838810405.html
Стало известно о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины
Энергетика
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Один из важнейших объектов украинской энергетической инфраструктуры получил серьезные повреждения, сообщила в своем телеграм-канале НЭК "Укрэнерго". Как уточняется, это произошло... ПРАЙМ, 14.11.2022
энергетика, новости, укрэнерго, украина, энергетика, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Один из важнейших объектов украинской энергетической инфраструктуры получил серьезные повреждения, сообщила в своем телеграм-канале НЭК "Укрэнерго".
Как уточняется, это произошло на минувшей неделе. Разрушения привели к сбою в поставках электричества в Киев и восемь областей Украины, регионы были переведены на аварийные отключения света.
Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Киевский и Харьковский энергетические узлы потребляют значительный объем электроэнергии, но сети понесли серьезные повреждения.
Сейчас НЭК совместно с другими энергокомпаниями работает над восстановлением инфраструктуры.