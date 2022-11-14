МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Один из важнейших объектов украинской энергетической инфраструктуры получил серьезные повреждения, сообщила в своем телеграм-канале НЭК "Укрэнерго". Жителям Киева предложили уехать из города из-за проблем с энергоснабжением

Как уточняется, это произошло на минувшей неделе. Разрушения привели к сбою в поставках электричества в Киев и восемь областей Украины, регионы были переведены на аварийные отключения света.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Киевский и Харьковский энергетические узлы потребляют значительный объем электроэнергии, но сети понесли серьезные повреждения.

Сейчас НЭК совместно с другими энергокомпаниями работает над восстановлением инфраструктуры.