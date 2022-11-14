МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Венгерские власти не намерены поддерживать "безрассудные решения" стран-членов Евросоюза", которые усугубят энергетический кризис в регионе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. МИД Австрии исключил возможность "отменить" Россию

В Брюсселе в понедельник проходит очередное заседание Совета по иностранным делам.

"Цель сегодня географически — Брюссель, а по содержанию — чтобы не могли появиться безрассудные решения,… ставящие под опасность энергоснабжение Европы", — отметил венгерский министр.

По его словам, Будапешт также отказывается поддерживать меры, которые приведут к усугублению кризиса на Украине.