МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Equinor начала выработку электроэнергии на первой турбине плавучего ветропарка Hywind Tampen в Северном море, следует из пресс-релиза этой норвежской энергетической компании. Equinor усилила безопасность объектов после ЧП на "Северном потоке"

"Тринадцатого ноября в 12:55 по среднеевропейскому времени началась выработка электроэнергии на первой турбине плавучего ветропарка Hywind Tampen в Северном море. Электроэнергия была доставлена на платформу Gullfaks A в Северном море", — говорится в сообщении.

Ветропарком Hywind Tampen совладеют партнеры Gullfaks и Snorre, а 60% доли в проекте принадлежит Норвегии в лице Equinor. Предприятие, как ожидается, будет удовлетворять около 35% потребности в электроэнергии двух месторождений, и это помимо прочего позволит сократить выбросы CO2 в атмосферу на месторождениях примерно на 200 тысяч тонн в год.

Компания уточняет, что семь из одиннадцати турбин планируется ввести в эксплуатацию в течение года. Последние четыре турбины были собраны этой осенью и будут установлены на месторождении в следующем году. Но даже при наличии всего семи турбин Hywind Tampen станет крупнейшим в мире плавучим ветропарком мощностью 60 МВт.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.