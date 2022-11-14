МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В рамках совместного проекта Индонезии и Азиатского банка развития (АБР) угольная ТЭС Cirebon 1 на индонезийском острове Западная Ява будет рефинансирована при условии, что она прекратит работу на 10-15 лет раньше, сообщает агентство ANTARA. На Кузбассе ввели в эксплуатацию новый угольный разрез

"Электростанция Cirebon 1 будет рефинансирована в рамках сделки на сумму 300 миллионов долларов при условии, что она будет выведена из эксплуатации за 10–15 лет", — заявили представители АБР ANTARA в понедельник.

Сделка, окончательные детали которой будут оглашены на полях саммита G20 на Бали, может сократить выбросы парниковых газов на 30 миллионов тонн за 15-летний период, что, по оценкам АБР, эквивалентно снятию с дорог 800 тысяч автомобилей.

"Сделка не изменит структуру собственности станции Cirebon 1, ключевого поставщика электроэнергии в Джакарту. Вместо этого АБР компенсирует владельцу Cirebon Electric упущенную прибыль за счет льготного кредита с более низкой процентной ставкой, организованного через подразделение АБР в частном секторе", — сообщил Дэвид Эльзинга, старший специалист АБР по энергетике в области изменения климата.

Чиновники АБР заявили, что они ожидают, что сделка с Индонезией придаст частным инвесторам больше уверенности в финансировании схожих проектов.