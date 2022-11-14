"СО ЕЭС" разработает проект схемы развития электроэнергетических систем
"СО ЕЭС" начал разработку проекта развития электроэнергетических систем России до 2028 года
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "Системный оператор ЕЭС" ("СО ЕЭС") начал разработку проекта Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2023–2028 годы, сообщил регулятор.
СиПР ЭЭС — ключевой документ в рамках новой системы перспективного развития электроэнергетики и приходит на смену схемам и программам развития единой энергетической системы (ЕЭС) России и региональной электроэнергетики. В соответствии с принятой в июне новой редакцией закона "Об электроэнергетике" СиПР ЭЭС с 2023 года будет единым документом, объединяющим в себе планы развития всех этих систем.
"К настоящему моменту СО при поддержке Минэнерго завершил подготовительные мероприятия… Сейчас специалисты компании приступили к разработке проекта СиПР, мы планируем завершить этот процесс к 30 декабря", – приводятся в сообщении слова председателя правления оператора Федора Опадчего.
Отмечается, что после разработки документа запланировано проведение общественного обсуждения, которое пройдет 10–20 января. Итоговая редакция СиПР будет направлена в Минэнерго России до 1 февраля, утверждение документа ожидается до 1 марта 2023 года, заключили в операторе.
https://1prime.ru/energy/20221114/838815222.html
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