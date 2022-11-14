МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "Системный оператор ЕЭС" ("СО ЕЭС") начал разработку проекта Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2023–2028 годы, сообщил регулятор. Потребление электроэнергии в ЕЭС России может вырасти в этом ОЗП

СиПР ЭЭС — ключевой документ в рамках новой системы перспективного развития электроэнергетики и приходит на смену схемам и программам развития единой энергетической системы (ЕЭС) России и региональной электроэнергетики. В соответствии с принятой в июне новой редакцией закона "Об электроэнергетике" СиПР ЭЭС с 2023 года будет единым документом, объединяющим в себе планы развития всех этих систем.

"К настоящему моменту СО при поддержке Минэнерго завершил подготовительные мероприятия… Сейчас специалисты компании приступили к разработке проекта СиПР, мы планируем завершить этот процесс к 30 декабря", – приводятся в сообщении слова председателя правления оператора Федора Опадчего.

Отмечается, что после разработки документа запланировано проведение общественного обсуждения, которое пройдет 10–20 января. Итоговая редакция СиПР будет направлена в Минэнерго России до 1 февраля, утверждение документа ожидается до 1 марта 2023 года, заключили в операторе.