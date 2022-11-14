МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 30 ноября рассмотрение иска ООО "Перспектива", которому принадлежат девять АЗС в московском регионе, о взыскании около 506 миллионов рублей с ООО "Тебойл Рус" — дочерней структуры "Лукойла", владеющей бывшей сетью АЗС Shell, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Shell ожидает продажи своей доли в операторе "Сахалина — 2" в 2023 году

Иск поступил в суд в июне. Как усматривается из выступлений представителей сторон в суде, иск заявлен о взыскании убытков, причиненных нарушениями договора поставки топлива, которые начались с марта этого года, а также расходов на "реконструкцию АЗС под товарный знак Shell". Суд предложил участникам дела представить дополнительные доказательства.

ООО "Тебойл Рус" владеет сетью автозаправочных станций, которая раньше принадлежала Shell. "Лукойл" в июне сообщил, что под брендом Teboil будет развивать в России сеть АЗС, которую он в мае приобрел у Shell. Этим брендом "Лукойл" владеет с 2005 года.

Teboil основан в Финляндии в 1934 году и является в этой стране одной из крупнейших организаций в отрасли. Российским потребителям бренд знаком по смазочным материалам, поставки которых в СССР начались еще в 1960-х годах. Сегодня на российском рынке представлено около 150 наименований продукции бренда.

В конце февраля нефтяная компания Shell объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позднее компания заявила, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов. В мае сообщалось, что "Лукойл" закрыл сделку по приобретению сети АЗС Shell в России и завода смазочных материалов в Тверской области.

По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО "Перспектива" является "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", а среди дополнительных есть, в том числе, и "торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах".