"Укрэнерго" сообщило об уничтожении энергообъекта, питающего две области
"Укрэнерго" сообщило об уничтожении объекта, питающего Херсонскую и Николаевскую области
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Питающий Херсонскую область и часть Николаевской области энергообъект оказался практически уничтожен в результате взрыва, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
"Он больше не существует", — написал глава правления компании Владимир Кудрицкий в одной из соцсетей.
По его словам, пострадали два трансформатора, компрессоры и аккумуляторы.
В данный момент специалисты уже ищут способы поставить электроэнергию в оставшиеся без света области, а Польша и Франция направили на Украину необходимое оборудование.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что украинские регионы испытывают серьезные проблемы с энергетикой, а ДТЭК даже предложила жителями Киева переждать зиму в других городах из-за проблем с энергоснабжением.
https://1prime.ru/energy/20221115/838824866.html
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