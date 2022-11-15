МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Питающий Херсонскую область и часть Николаевской области энергообъект оказался практически уничтожен в результате взрыва, сообщили в НЭК "Укрэнерго". Стало известно о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины

"Он больше не существует", — написал глава правления компании Владимир Кудрицкий в одной из соцсетей.

По его словам, пострадали два трансформатора, компрессоры и аккумуляторы.

В данный момент специалисты уже ищут способы поставить электроэнергию в оставшиеся без света области, а Польша и Франция направили на Украину необходимое оборудование.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что украинские регионы испытывают серьезные проблемы с энергетикой, а ДТЭК даже предложила жителями Киева переждать зиму в других городах из-за проблем с энергоснабжением.