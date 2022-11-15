МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Энергетический кризис может дать толчок для формирования нового, более стабильного рынка, не подверженного влиянию спекулянтов, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони. Эксперт предупредил о катастрофе в случае введения потолка цен на нефть

"Как это ни парадоксально, из драмы энергетического кризиса может также появиться возможность сделать мир более устойчивым и построить более сбалансированный рынок, в котором спекулянты будет иметь меньше влияния, а страны-поставщики — меньше возможностей использовать энергию в качестве оружия против других стран", — приводит ее слова агентство askanews.

Выступая на саммите Группы двадцати, Мелони также отметила, что на новом рынке экспортеры энергоресурсом не смогут применять сырье в качестве политического инструмента.

Премьер Италии сообщила, что Рим совместно с Брюсселем работает над снижением дисбаланса цен, повышением национального производства энергоресурсов и диверсификацией поставщиков топлива. По ее словам, работа идет при снижении "излишней зависимости" от поставок из России. Кроме того, предстоит исправить "множество ошибок", допущенных в энергетической политике и в отношениях между продавцами и покупателями, добавила Мелони.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.