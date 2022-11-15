Премьер Италии Мелони заявила о возможности построить новый энергорынок без спекулянтов
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Энергетический кризис может дать толчок для формирования нового, более стабильного рынка, не подверженного влиянию спекулянтов, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони.
"Как это ни парадоксально, из драмы энергетического кризиса может также появиться возможность сделать мир более устойчивым и построить более сбалансированный рынок, в котором спекулянты будет иметь меньше влияния, а страны-поставщики — меньше возможностей использовать энергию в качестве оружия против других стран", — приводит ее слова агентство askanews.
Выступая на саммите Группы двадцати, Мелони также отметила, что на новом рынке экспортеры энергоресурсом не смогут применять сырье в качестве политического инструмента.
Премьер Италии сообщила, что Рим совместно с Брюсселем работает над снижением дисбаланса цен, повышением национального производства энергоресурсов и диверсификацией поставщиков топлива. По ее словам, работа идет при снижении "излишней зависимости" от поставок из России. Кроме того, предстоит исправить "множество ошибок", допущенных в энергетической политике и в отношениях между продавцами и покупателями, добавила Мелони.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.
https://1prime.ru/energy/20221115/838827137.html