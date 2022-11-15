МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Проектная компания Flexens Oy Ab и компания KIP Infra Oy, входящая в городской совет города Коккола (на берегу Ботнического залива), подписали письмо о намерениях арендовать землю для строительства завода по производству зеленого водорода и аммиака, инвестиции составят около 500 миллионов евро, сообщают организации. Хорватия, Италия и Словения займутся совместным производством водорода

"Крупнейший водородный проект страны на сегодняшний день, объект в Кокколе, станет конкретным шагом вперед для финской водородной промышленности. Объект также будет частично отвечать за потребности Европы в энергии и обеспечивать самодостаточное производство удобрений", — говорится в сообщении.

Ожидается, что завод будет производить около 300 мегаватт зеленого водорода, а произведенный аммиак планируется экспортировать в Швецию.

Производство должно начаться в конце 2027 года, уточняют компании.

В свою очередь газотранспортная Gasgrid сообщает во вторник о запуске исследования водородной сети в Кокколе, и по разработке инфраструктуры передачи водорода между Gasgrid и шведской Nordion Energi. Проект получил название NHR Bothnian Bay и направлен на создание сети передачи водорода длиной 1 000 километров и открытого рынка водорода в Ботническом заливе к 2030 году.