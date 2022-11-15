МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россия предлагает открыть свободный диалог между поставщиками и потребителями энергии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Премьер Италии увидела возможности для построения нового энергорынка

"Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов. Прежде всего отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось со стороны Евросоюза в отношении тех же "Северных потоков", — сказал он по итогам саммита G20.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Россия также выступила за внедрение в "группу двадцати" функции устранения дискриминационных препятствий на мировых энергорынках и создания честного и свободного диалога между поставщиками и потребителями ресурса.