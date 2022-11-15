МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies и итальянская Eni будут совместно проводить геологоразведочные работы в водах между Израилем и Ливаном, следует из пресс-релиза французской компании. Европа требует компенсации: кто заплатит за потерю российского газа

"TotalEnergies и ее партнер Eni подписали с государством Израиль рамочное соглашение о реализации договора о морской границе, достигнутого между Израилем и Ливаном 27 октября 2022 года…. Партнеры по блоку 9 приступят к разведке уже выявленного участка, находящегося как в блоке 9, так и в водах Израиля к югу от недавно установленной линии морской границы", — говорится в сообщении.

В Ливане TotalEnergies является оператором разведочного блока 9 и владеет долей в 60% наряду со своим партнером Eni (40%). Первоначальная лицензия на разведку в Ливане принадлежала консорциуму, состоящему из французской TotalEnergies, итальянской Eni и российской компании "Новатэк". В сентябре Бейрут объявил о выходе "Новатэка", которому принадлежало 20% акций.

За последнее десятилетие в прибрежных зонах восточного Средиземноморья были обнаружены крупные газовые месторождения. Интерес к ним вырос после того, как западные страны стали предпринимать действия, чтобы сократить поставки газа из России.