МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Эмбарго Евросоюза на импорт российских нефти и нефтепродуктов окажет давление на мировые нефтяные балансы, в частности усложнит ситуацию на и так напряженном дизельном рынке, говорится в ноябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперт предупредил о катастрофе в случае введения потолка цен на нефть

"Приближающееся эмбарго ЕС на импорт российской нефти и нефтепродуктов и запрет на морские перевозки окажут дополнительное давление на мировые нефтяные балансы и, в частности, на и без того чрезвычайно напряженные рынки дизельного топлива. Предлагаемое ограничение цен на нефть может помочь ослабить напряженность, но при этом сохраняется огромное количество неопределенностей и логистических проблем", — считает МЭА.

В октябре цены на дизельное топливо подскочили до рекордных уровней, говорит агентство. И сейчас, по его оценкам, они выше прошлогоднего уровня на 70%. При этом разрыв в стоимости дизеля и нефти выше на 425% в годовом выражении, так как за тот же период ископаемое сырье подорожало лишь на 11%. Рост цены дизеля в последний месяц связан с забастовками на французских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), ожиданием эмбарго, а также увеличением ценовой премии на топливо в США в преддверии зимнего отопительного сезона на северо-востоке страны, отмечает МЭА.

В докладе отмечается, что к октябрю страны Евросоюза сократили импорт российской нефти на 1,1 миллиона баррелей в сутки, до 1,4 миллиона баррелей в сутки, а дизельного топлива — на 50 тысяч баррелей, до 560 баррелей в сутки. По прогнозам агентства, когда эмбарго на нефть и нефтепродукты полностью вступит в силу в декабре и феврале соответственно, Европе понадобится заместить еще 1,1 миллиона баррелей нефти и 1 миллион баррелей дизеля, нафты и мазута в сутки. МЭА сохранило оценку по добыче нефти в мире в 2022 году

Однако конкуренция за нероссийское дизельное топливо будет жесткой, говорит МЭА, так как странам ЕС придется перекупать грузы из США, Ближнего Востока и Индии у их традиционных покупателей. Увеличение мощностей НПЗ в конечном счете поможет ослабить напряженность с дизельным топливом. С четвертого квартала 2022 года до конца 2023 года в мире планируется ввести в эксплуатацию 2,7 миллиона баррелей в сутки перегонных мощностей. Однако до тех пор, пока цены будут слишком высокими, для устранения дисбаланса на рынке может потребоваться дальнейшее разрушение спроса.

После начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря — на нефть и 5 февраля следующего года — на нефтепродукты.