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Каховская ГЭС прекратила выработку электричества
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Каховская гидроэлектростанция перестала производить электроэнергию, заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо телеканалу "Россия 24". Он... ПРАЙМ, 15.11.2022
энергетика, новости, каховская гэс, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Каховская гидроэлектростанция перестала производить электроэнергию, заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо телеканалу "Россия 24".
Он рассказал, что ранее ГЭС вырабатывала энергию только для балансировки энергообеспечения. Однако на данный момент турбины больше не подают энергию, поскольку в ней нет необходимости.
Если удастся сохранить плотину, восстановить работу станции можно будет за шесть месяцев, добавил Сальдо.
Каховская ГЭС находится недалеко от города Новая Каховка (Херсонская область). Станция регулярно попадает под обстрелы ВСУ, что грозит возникновением гуманитарной катастрофы.
Ранее одна из украинских ракет попала в шлюз дамбы.