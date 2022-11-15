Россия увеличит экспорт углеводородов, заявил Лавров
Лавров сообщил, что Россия будет наращивать экспорт углеводородов
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россия намерена нарастить экспорт углеводородов и расширить географию поставок, следует из тезисов выступления главы МИД страны Сергея Лаврова.
Отмечается. что министр также затронул проблему расследования терактов на "Северных потоках", отметив его нетранспарентность и большое количество вопросов.
Россия сделает все возможное для укрепления энергетической безопасности, в том числе нарастит производство СПГ, разовьет трансграничные трубопроводные проекты, а также создаст газовый хаб в Турции для компенсации объемов транзита с "Севпотоков", подчеркнул Лавров.
Кроме того, объем нефтедобычи России, отметил глава МИД, превосходит показатели прошлого года, страна намерена увеличить экспорт и расширить его географию.
https://1prime.ru/energy/20221115/838830966.html
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