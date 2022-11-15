БЕРЛИН, 15 ноя — ПРАЙМ. В течение последних двух недель дюссельдорфский поставщик электроэнергии и газа "Stadtwerke Düsseldorf" на фоне энергокризиса расторг действовавшие договоры с тысячами клиентов вне федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщает во вторник издание Handelsblatt. Германия полностью заполнила свои газохранилища

"Резкий рост цен на рынке энергоресурсов поставил перед поставщиком экономические вызовы. Была надежда, что ситуация наладится, но к сожалению, этого не произошло, поэтому было принято решение прекратить подачу электроэнергии и газа за пределы земли Северный Рейн-Вестфалия", — говорится в одном из оповещающем о расторжении писем компании, которое оказалось в распоряжении газеты.

В общей сложности, решение "Stadtwerke Düsseldorf" расторгнуть контракты затронуло пятизначное число клиентов, как сообщает издание.

Stadtwerke Düsseldorf одна из целого ряда энергоснабжающих компаний, которые за последние месяцы в кратчайшие сроки расторгли контракты с тысячами клиентов.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.