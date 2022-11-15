МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россия договорилась с Монголией увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и уже увеличила такие поставки на 100 МВт, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Россия и Монголия могут обновить рекорд по товарообороту в 2022 году

"Мы договорились с монгольскими партнерами увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и увеличили такие поставки на 100 МВт", — сказала она по итогам заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Монголии Баттогтох Чойжилсурэн ранее обсудили возможности увеличения поставок электроэнергии из России в Монголию зимой. При этом в сентябре Шульгинов заявлял, что, по прогнозу Минэнерго, экспорт электроэнергии по итогам 2022 года в восточном направлении (Китай, Монголия) вырастет на 19-20%, идет увеличение поставок.

Единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии из РФ является "Интер РАО". В 2021 году компания нарастила поставки в Монголию на 55,9%, до 490 миллионов кВт.ч.

В январе текущего года ФСК и СО ЕЭС сообщили, что увеличили на 40% максимально допустимый переток в сечении "Селендума – Дархан": на 100 МВт – до 345 МВт. Подстанция 220 киловольт "Селендума" (138 мегавольт-ампер) – узловой питающий центр Бурятии. На отходящие линии 220 киловольт "Селендума – Дархан" по итогам 2021 года приходится около 65% российского экспорта электроэнергии в Монголию.