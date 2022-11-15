МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Окончание проектирования газопровода "Союз Восток", продолжающего "Силу Сибири — 2" через Монголию в Китай, ожидается в 2023 году, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко по итогам заседания межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Эксперты назвали главную причину роста цен на газ в Европе

"В настоящее время ТЭО этого проекта утверждено, проведены схематурные изыскания и исследования, и соответствующая работа идет дальше", — отметила Абрамченко. Она добавила, что проект согласовывается тремя сторонами — Россией, Монголией и Китаем.

"Союз Восток" — проект строительства трансмонгольского газопровода в Китай с объемом поставок 50 миллиардов кубометров газа в год. В 2019 году "Газпромом" и правительством Монголии был подписан меморандум о взаимопонимании по газопроводу, а в начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы.