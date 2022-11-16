МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ближайшие дни станут тяжелыми для энергосистемы Украины, сообщил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Британцев шокировала связь между дефицитом яиц и Украиной

По его словам, произошла "самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины".

"Следующие несколько дней будут тяжелыми: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию", — процитировал слова Кудрицкого Telegram-канал "Укрэнерго".

Он отметил, что наиболее сложная ситуация в энергетике сейчас наблюдается на западе страны а также в центральном и северо-восточных регионах.