МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ближайшие дни станут тяжелыми для энергосистемы Украины, сообщил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, произошла "самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины".
"Следующие несколько дней будут тяжелыми: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию", — процитировал слова Кудрицкого Telegram-канал "Укрэнерго".
Он отметил, что наиболее сложная ситуация в энергетике сейчас наблюдается на западе страны а также в центральном и северо-восточных регионах.
https://1prime.ru/energy/20221116/838839384.html
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