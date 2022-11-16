ЦЮРИХ, 16 ноя — ПРАЙМ. Министерство экономики Швейцарии в среду по итогам консультаций представило проект постановления на случай дефицита газа, который предусматривает ограничение температуры в помещениях до 20 градусов, в начале следующего года ведомство сообщит о целесообразности введения штрафов для нарушителей. Аналитики допустили, что в Европе к концу зимы могут остаться запасы газа

"Температура внутри помещений в зданиях, отапливаемых природным газом, может быть ограничена до 20 градусов Цельсия… Поддержание температуры является обязанностью арендаторов, при условии, что они сами могут регулировать температуру, а также собственников жилья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство рассмотрит возможность введения штрафов для нарушителей этой нормы и в конце января 2023 года проинформирует правительство страны.

Кроме того, проект постановления предусматривает запрет на отопление неиспользуемых помещений бассейнов, бань и саун, а также введение квот на потребление газа.

При этом в министерстве подчеркнули, что представленные документы содержат различные меры на случай острой нехватки газа и не все из них будут применяться.