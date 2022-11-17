МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Утечки газа могут происходить не только во время использования плиты, но и тогда, когда она выключена, рассказал в эфире радио Sputnik эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев. Юрист рассказал, когда могут оштрафовать владельцев газовых плит

"Недавно канадские ученые установили, что половина газа, который поступает в дом, просто пропадает через неплотные сальники, клапаны газовых плит. То есть потихоньку газ выходит в разных местах. Это не означает, что мы травимся газом. У нас есть вентиляция в доме, есть противопожарные требования к расположению котлов, газовых плит. Тем не менее нужно учитывать, что какая-то часть газа пропадает", – подчеркнул он.

По его словам, есть признак, который указывает на неполное сгорание газа во время приготовления пищи на плите.

"Мы знаем, что если газ сгорает полностью, пламя синее, и это относительно безопасно, при сгорании газа выделяются углекислый газ и вода. Если пламя оранжевое, значит, газ сгорает не полностью и возможно образование различных канцерогенных соединений. Многие хозяйки полагают, что образование сальных пятен, осадков на стенах кухни говорит о неполном сгорании газа. Но это не газ, а обычный жир от плиты, с газом никак не связано, волноваться не надо", – рассказал Ястребцев.

Эксперт считает, что газовые краны нужно перекрывать, если жилец уезжаете как минимум на два дня. В частных домах нужно обязательно устанавливать датчики утечки газа, добавил он.

"Когда вы уезжаете, даже на пару дней, лучше газовые краны перекрывать. В частном жилье нередко имеется не только газовая плита, но и газовое отопление, газовый котел, где объем сгорающего топлива гораздо больше, чем в газовой плите. К тому же плита у вас на виду, а котел обычно находится в подсобном помещении, и вы можете не сразу понять, что газ сгорает не полностью или что вентиляция засорилась. Газовые датчики спасут от таких ситуаций, когда газ начинает поступать в помещение: они довольно чувствительны, срабатывают даже на небольшие концентрации опасного вещества", – отметил Ястребцев.

Он предупредил, что самостоятельно проводить газификацию квартиры или дома ни в коем случае нельзя: есть много требований к расположению оборудования, есть правила его установки, поэтому безопаснее обратиться в газовую службу.