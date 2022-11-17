Глава Минприроды назвал стоимость проведения газопровода Братской ТЭЦ
Глава Минприроды Козлов: подвод газопровода к Братской ТЭЦ потребует 865 миллиардов рублей
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Магистральный газопровод проведут к теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Братске Иркутской области от Братского газоконденсатного месторождения, стоимость проведения объекта составит 865 миллиардов рублей, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в Госдуме.
В июне вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить проект соглашения по газификации Братска с участием "Газпрома" и "Роснефти".
"Решаем совместно с Газпромом и Роснефтью вопрос о подведении межпоселкового магистрального газопровода от Братского газоконденсатного месторождения к ТЭЦ. Общая стоимость всех комплексных планов – 865 миллиардов рублей. На сегодняшний день уже выполнено мероприятий на 485 миллиардов", — сказал Козлов.
Братск — один из городов-участников федерального проекта "Чистый воздух". Направление было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Реализация проекта предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов в атмосферный воздух более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. Этой цели планируется достичь в том числе за счёт перевода домохозяйств с угольного отопления на более экологичное газовое.
https://1prime.ru/energy/20221117/838852619.html
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