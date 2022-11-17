РИМ, 17 ноя — ПРАЙМ. Рост тарифов на электроэнергию в Италии установил в октябре абсолютный рекорд, достигнув 329% в годовом исчислении, сообщил в четверг Национальный союз потребителей (Unc). Рост цен на "потребкорзину" в Италии достиг рекордного за 39 лет показателя

Таким образом, электроэнергия, продаваемая на Апеннинах по свободным рыночным ценам, подорожала за год более чем в четыре раза и заняла первое место в рейтинге максимально подорожавших товаров и услуг, который Unc регулярно составляет на основе данных Национального института статистики (Istat).

Согласно обнародованному накануне докладу государственного статистического ведомства, в октябре рост цен на товары так называемой "потребительской корзины" достиг в Италии рекордного показателя 12,6% в годовом исчислении. Столь сильное повышение цен на основные пищевые продукты и товары личного потребления не фиксировалось на Апеннинах с июня 1983 года.

В новом рейтинге Unc вторую строчку вслед за электроэнергией занимают международные авиаперелеты, которые за год подорожали более чем вдвое — на 113%. На третьем месте ожидаемо находятся городские тарифы на газ, увеличившиеся по сравнению с октябрем 2021 года более чем на 96%.

Что касается рейтинга подорожания продовольственных товаров, то первенство в нем по-прежнему удерживают различные растительные масла (за исключением оливкового масла), цены на которые в годовом исчислении выросли на 55%. На втором месте — сливочное масло, подорожавшее почти на 43%, "бронзу" на сей раз завоевал сахар (38,8%), которому совсем немного уступают основные виды овощей (38,7%). Эксперты отметили также, что цены на сахар по сравнению с сентябрем выросли сразу на 17%.

В число продовольственных товаров, подрожавших в Италии за год более чем на четверть, входят также рис, консервированное молоко, маргарин и макаронные изделия.

Президент Unc Массимилиано Дона в этой связи отметил, что теперь только за еду и напитки, которые в целом подрожали на 13,5%, итальянская семья будет в среднем платить на 761 евро в год больше. Если же в семье есть ребенок, этот показатель увеличится до 937 евро, при двух детях — до 1038 евро, при трех — до 1240 евро.