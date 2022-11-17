МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки в закон "Об электроэнергетике" в связи с введением в гражданский оборот зеленых сертификатов, подтверждающих факт производства электроэнергии на генерирующем объекте с использованием возобновляемых источников. Госдума приняла проект о системах автоматического мониторинга выбросов

Документ разработан Минэнерго России в рамках исполнения поручений кабмина о развитии системы цифровой сертификации электроэнергии, производимой на возобновляемых (низкоуглеродных) источниках, и создании системы обращения зеленых сертификатов.

Законопроект вводит понятия сертификатов происхождения электроэнергии и атрибутов генерации, возникающих в результате ее производства на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии или на низкоуглеродных генерирующих объектах. При этом определяются содержание и порядок осуществления прав владельцев атрибутов генерации.

Одновременно создаются правовые основания для организации учета возникновения, передачи другим лицам и осуществления таких прав, в том числе в случаях, когда атрибуты генерации удостоверяются сертификатами происхождения, а также для учета предоставления, оборота и погашения таких сертификатов. Атрибуты генерации и удостоверяющие их сертификаты являются оборотоспособными формами фиксации преимуществ возобновляемой и низкоуглеродной энергетики перед традиционной.

Возможность заявлять, что потребление (покупка) электроэнергии обеспечено ее производством на квалифицированных генерирующих объектах, представляет интерес как для конечных потребителей электроэнергии, так и для энергосбытовых организаций. В нынешних сложных условиях принципиально важно не отказываться от планомерного движения по траектории низкоуглеродного развития экономики и энергетики, при этом ориентируясь не только на международные стандарты и подходы, но и вырабатывая свои собственные, потенциально интегрируемые с ними, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Введение соответствующего инструментария существенно расширит возможности и повысит гибкость компаний, включая крупнейших экспортеров, в вопросах подтверждения зеленого (низкоуглеродного) энергопотребления и расчета углеродного следа продукции в соответствии с лучшими мировыми практиками и общепринятыми стандартами. Это, в свою очередь, "укрепит конкурентные позиции российского бизнеса на мировых рынках в свете постоянного повышения роли ESG-критериев и внимания к климатическим показателям", следует из пояснительной записки.