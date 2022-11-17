КИШИНЕВ, 17 ноя — ПРАЙМ. Молдавский кабмин направил из бюджета 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) на выплату компенсаций гражданам страны на отопление в зимний период, сообщила в четверг премьер-министр Наталья Гаврилица. Молдавия намерена снизить показатель абсолютной бедности на 50 процентов

"По нашим прогнозам, зима будет трудной. Чтобы снизить последствия энергетического кризиса в холодное время года, на компенсацию отопления государство потратит 5 миллиардов леев. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Ясно осознаем, что на получение компенсаций за газ, электричество, тепловую энергию претендуют большинство граждан", — заявила она в ходе брифинга.

В Молдавии наблюдается энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Тариф на газ для потребителей вырос в течение года в 6 раз, а на электроэнергию с января 2022 года — в 3 раза, также более чем в 2 раза подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств.

Ранее власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС (расположена на территории Приднестровья), продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии. Кроме того, из-за проблем с прокачкой газа через Украину "Газпром" не смог увеличить поставки топлива в Молдавию в ноябре. В этой ситуации компания "Молдовагаз" сократила поставки газа в Приднестровье на 40% — до 2,3 миллиона кубометров в день, правобережная Молдавия получает 3,4 миллиона кубометров. При этом раньше газ в Молдавии распределялся из расчета три к двум, где большая часть шла в Приднестровье для обеспечения работы турбин Молдавской ГРЭС.