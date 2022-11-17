МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий утверждение схем теплоснабжения муниципальных округов до 1 января 2025 года. Госдума одобрила зеленые сертификаты в электроэнергетике

Документ, внесенный депутатом-единороссом Дмитрием Исламовым, наделяет муниципальные округа полномочиями по организации теплоснабжения по аналогии с городскими округами. По действующему законодательству статусом муниципального округа может быть наделена территория, объединяющая несколько населенных пунктов, в случае если она не отвечает критериям городского округа.

Развитие системы теплоснабжения муниципального округа должно осуществляться на основании схемы теплоснабжения, соответствующей документам территориального планирования округа. Схемы теплоснабжения муниципальных округов, согласно законопроекту, должны быть утверждены уполномоченными органами до 1 января 2025 года.

Помимо этого, законопроект признает утратившими силу нормы закона "О теплоснабжении" об установлении и применении предельных уровней тарифов на тепловую энергию, производимую станциями установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более и поставляемую теплоснабжающими организациями конечным потребителям.

Ранее в законодательство были внесены изменения, устанавливающие до 1 января 2016 года поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию на основе долгосрочных параметров. После этого предельные (минимальный и максимальный) уровни тарифов на тепловую энергию перестали устанавливаться и применяться.

Однако закон "О теплоснабжении" до сих пор содержит требование об установлении предельных тарифов на тепловую энергию, производимую станциями мощностью 25 МВт и более. В связи с этим законопроект предлагает признать соответствующие нормы утратившими силу.