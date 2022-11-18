СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — ПРАЙМ. Запорожская АЭС является собственностью России и любые претензии на нее несостоятельны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. В МАГАТЭ считают план по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС реалистичным

"Запорожская область является субъектом Российской Федерации, а атомная станция — ее собственностью. Поэтому все эти призывы и резолюции неуместны, несостоятельны и ущербны", — сказал он.

Он добавил, что МАГАТЭ следовало бы потребовать от властей Украины прекратить обстрелы Запорожской области и перестать шантажировать мир ядерной угрозой.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение атомной станцией. Текст резолюции, представленный Канадой и Финляндией, был одобрен 24 из 35 стран. Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании.