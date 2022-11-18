Голосование МАГАТЭ по ЗАЭС не отображает реальность, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: голосование Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС не отражает реальность
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Процесс голосования Совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС не отображает реальность, считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Арифметическое большинство в Совете управляющих МАГАТЭ тиражирует подходы, по сути дела отрицающие реальность", — подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что Совет управляющих МАГАТЭ 24 голосами "за" принял резолюцию, которая содержит призыв к России отказаться от "необоснованных претензий" на ЗАЭС и покинуть объект. Текст документа представили Канада и Финляндия.
Россия и Китай не поддержали резолюцию. Индия, ЮАР, Вьетнам, Кения, Пакистан, Саудовская Аравия и Намибия воздержались, а Ливия и Бурунди не голосовали.
https://1prime.ru/energy/20221118/838866606.html
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