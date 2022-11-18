МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Запорожская АЭС — часть российской энергосистемы, выполнить резолюцию МАГАТЭ невозможно, заявил глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Песков прокомментировал призыв МАГАТЭ покинуть ЗАЭС

"Если в МАГАТЭ рассчитывают, что по грозному окрику российские военные послушно покинут ЗАЭС, — сильно ошибаются", — написал он в мессенджере Telegram.

Слуцкий подчеркнул, что Москва не может выполнить резолюцию, поскольку станцию включили в российскую энергетическую систему.

"И разговаривать тут не о чем", — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Совет управляющих МАГАТЭ 24 голосами "за" принял резолюцию, которая содержит призыв к России отказаться от "необоснованных претензий" на ЗАЭС и покинуть объект. Текст документа представили Канада и Финляндия.