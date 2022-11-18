МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Около половины энергосистемы Украины вышло из строя после ракетных ударов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Видео доступно на YouTube-канале кабмина Украины. На Украине оценили нанесенный с начала спецоперации ущерб инфраструктуре

"Только на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя. Поэтому в этих условиях, конечно, мы нуждаемся в дополнительной поддержке от наших европейских партнеров как в сфере энергетики, поставки дополнительного оборудования, так и в сфере дополнительных финансовых ресурсов для покупки дополнительных объемов газа, а также для другой поддержки энергетического сектора", — сказал он.

Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации — разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.

Ранем Минобороны России сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".