БЕРЛИН, 18 ноя — ПРАЙМ. Новогоднее освещение елки, которую в следующий четверг в качестве дара для своего ведомства примет немецкий канцлер Олаф Шольц, будет работать с 16 часов дня и 20 часов вечера в целях экономии электроэнергии, заявил представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт в рамках брифинга. Во Франции предупредили потребителей о возможной нехватке энергии в январе

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о планах правительства по экономии энергии на на рождественском освещении.

"Если кто-то ее (елку — ред.) хочет увидеть, должен прийти вовремя", — пояснил Хебештрайт.

В правительстве рассказали, что елка освещается 4920 светодиодными лампочками, расход которых составляет 287 ватт в час. Дерево напрвляется в качестве дара канцлеру от объединения лесохозяйств Германии.