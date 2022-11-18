В Германии ограничат время освещения рождественской елки
В Германии рождественская елка в целях экономии будет гореть лишь четыре часа в день
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БЕРЛИН, 18 ноя — ПРАЙМ. Новогоднее освещение елки, которую в следующий четверг в качестве дара для своего ведомства примет немецкий канцлер Олаф Шольц, будет работать с 16 часов дня и 20 часов вечера в целях экономии электроэнергии, заявил представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт в рамках брифинга.
Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о планах правительства по экономии энергии на на рождественском освещении.
"Если кто-то ее (елку — ред.) хочет увидеть, должен прийти вовремя", — пояснил Хебештрайт.
В правительстве рассказали, что елка освещается 4920 светодиодными лампочками, расход которых составляет 287 ватт в час. Дерево напрвляется в качестве дара канцлеру от объединения лесохозяйств Германии.
https://1prime.ru/energy/20221118/838872480.html
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