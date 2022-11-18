МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" намерен расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи — построить три новых газозаправочных объекта, сообщила компания. Белоусов на саммите АТЭС напомнил, что цены на газ выросли не из-за Украины

"Газпром намерен расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи — крупнейшем курортном городе России", — говорится в релизе.

Там же уточняется, что в ходе прошедшего совещания председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и главой городского округа Сочи Алексеем Копайгородским был обсужден ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Краснодарского края на 2021-2025 годы. "Газпром" и правительство Краснодарского края подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы в 2020 году.

"Важно понимать, что перевод транспорта на метан сегодня — это инвестиции в будущее регионов нашей страны. Запасы газа в России позволяют на долгосрочную перспективу обеспечить экономичным и экологичным топливом общественный транспорт, такси, специальную и коммунальную технику в субъектах Российской Федерации. Краснодарский край занимает четвертое место в России по уровню развития рынка газомоторного топлива. Перспективы дальнейшего развития остаются особенно актуальными для Сочи, Анапы, Геленджика, Адлера", — сказал Зубков, слова которого приводятся в релизе.

В 2023 году городской округ Сочи планирует почти в пять раз увеличить количество автобусов на природном газе, до 500 единиц, уточняется в сообщении. "В свою очередь, "Газпром" готов построить здесь еще три АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция)", — добавляется там же. Сейчас в городском округе действуют два объекта "Газпрома" — газозаправочная станция в поселке Лазаревское и передвижной заправщик на специально оборудованной площадке в центре Сочи. Основные потребители газомоторного топлива – автобусы и такси.