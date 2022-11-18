ДТЭК "Киевские электросети": компания снова ввела в городе экстренные отключения света
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Украинская энергетическая компании ДТЭК "Киевские электросети" сообщила о введении в столице экстренных отключений света.
"К сожалению, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" мы вынуждены снова ввести экстренные отключения света (в Киеве —ред.). Графики стабилизационных отключений сейчас не действуют", — сказано в сообщении компании в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации, в результате нее были разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.
Минобороны РФ ранее сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/energy/20221118/838872862.html
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