МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Украинская энергетическая компании ДТЭК "Киевские электросети" сообщила о введении в столице экстренных отключений света. Украина потеряла почти половину энергетической системы

"К сожалению, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" мы вынуждены снова ввести экстренные отключения света (в Киеве —ред.). Графики стабилизационных отключений сейчас не действуют", — сказано в сообщении компании в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации, в результате нее были разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.

Минобороны РФ ранее сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".

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