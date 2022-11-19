МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает проиндексировать тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети, оказываемую "Россетями", с 1 декабря на 11,5%, следует из проекта приказа службы, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Володин поручил изучить вопросы тарифообразования в ЖКХ и повышения МРОТ

"Проектом приказа ФАС РФ предлагается скорректировать с 1 декабря 2022 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО "Федеральная сетевая компания — Россети", на 2023-2024 годы в следующем размере: ставки тарифов на услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС… определены с учетом индексации с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года в размере 11,5%", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, ФАС предлагает на второе полугодие 2024 года ставки тарифа на услуги по передаче электроэнергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, оказываемые компанией, увеличить на 8,5%.

Так, служба предлагает установить тарифы на передачу электроэнергии для всех регионов РФ, за исключением тех, где устанавливаются дифференцированные тарифы, в размере 240 909,33 рубля/МВт в месяц с 1 декабря 2022 по 30 июня 2024 года, затем с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года — в размере 261 386,81 рубля/МВт в месяц.

Для регионов РФ, входящих в перечень территорий, где устанавливаются дифференцированные тарифы, предлагается с 1 декабря по 30 июня 2024 года установить тариф в размере 94 586,84 рубля/МВт в месяц, а с 1 июля по 31 декабря 2024 года — в размере 102 626,73 рубля/МВт в месяц.

Государственное регулирование тарифов на услуги "Россетей" с 1 января 2010 года осуществляется в форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования.