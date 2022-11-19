АШХАБАД, 19 ноя — ПРАЙМ. Находящийся с визитом в Ашхабаде глава парламента Турции Мустава Шентоп заявил о готовности своей страны поставлять транзитом туркменский природный газ в Европу, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан". Эрдоган рассказал Путину о планировании работ по оценке газового хаба

Отмечается, что это заявление спикер турецкого парламента сделал на переговорах с председателем верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Акцентировав внимание на наличии широких перспектив для наращивания контактов в торгово-экономической сфере, гость сообщил, что Турция готова поставлять транзитом туркменский природный газ в Европу", — говорится в сообщении.

Анкара является давним сторонником организации поставок природного газа из Прикаспийского региона в Европу через Турцию. В частности, турецкий президент Тайип Эрдоган неоднократно публично заявлял о готовности принять самое активное участие в реализации проекта по доставке туркменского природного газа в Европу по Южному газовому коридору.