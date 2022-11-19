КАИР, 19 ноя — ПРАЙМ. В Египте началось строительство энергоблока №2 первой в стране АЭС "Эль-Дабаа", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатома". Россия и Египет обсудили ситуацию на глобальном рынке продовольствия

На строительной площадке прошла торжественная церемония заливки первого бетона, которая символизировала фактический старт сооружения энергоблока. Это событие произошло накануне Дня индустриализации Африки.

В торжественной части мероприятия приняли участие министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер, председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгад эль-Вакиль, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, старший вице-президент АО АСЭ по управлению проектами сооружения АЭС Александр Корчагин, а также проектные команды инжинирингового дивизиона "Росатома" и NPPA.

"Запуск АЭС будет играть важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики страны к низкоуглеродным источникам. Это создаст прочный фундамент для уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперед", — отметил Лихачев.

Он отметил, что начало строительства энергоблока №2 АЭС "Эль-Дабаа" говорит о том, что проект набирает ритм, при этом в Египте он имеет особое значение, ведь она станет первой атомной станцией на африканском континенте, построенной по российской технологии. Это самый крупный проект российско-египетского сотрудничества со времен строительства Асуанской плотины. Эрдоган обсуждает с Путиным строительство АЭС в турецком Синопе

"Египетско-российская команда демонстрирует высочайший уровень профессионализма и работает с опережением сроков… Уверен, что атомная электростанция внесет большой вклад в качественное улучшение уровня жизни в стране и позволит Египту занять достойное место среди технологических лидеров региона", — сказал Шакер.

Амгад эль-Вакиль, заявил что начало основного этапа сооружения первого и второго энергоблоков в 2022 году является масштабным достижением проекта сооружения АЭС, а Египет становится региональным лидером в области мирного использования атомной энергии.

АЭС "Эль-Дабаа" будет находиться в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.

Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) в конце октября выдало "Росатому" лицензию на строительство второго энергоблока.