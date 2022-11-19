МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Украинские войска обстреляли периметр Запорожской АЭС, нанеся 12 ударов, пострадавших в результате инцидента нет, заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, подчеркнув, что периметр станции не подвергался обстрелам с конца сентября. Слуцкий назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС невыполнимой

"В период с 17.15 до 17.41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн, это система охлаждения. Два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета было в район КПП-2", — рассказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, удар был массированным, однако сотрудники ЗАЭС не пострадали.

"Все обошлось без жертв, закончилось одними повреждениями и разрушениями", — добавил он.