"Росэнергоатом" рассказал об обстрелах ЗАЭС украинскими войсками
"Росэнергоатом" заявил, что украинские войска обстреляли периметр ЗАЭС
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Украинские войска обстреляли периметр Запорожской АЭС, нанеся 12 ударов, пострадавших в результате инцидента нет, заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, подчеркнув, что периметр станции не подвергался обстрелам с конца сентября.
"В период с 17.15 до 17.41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн, это система охлаждения. Два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета было в район КПП-2", — рассказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, удар был массированным, однако сотрудники ЗАЭС не пострадали.
"Все обошлось без жертв, закончилось одними повреждениями и разрушениями", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20221119/838880162.html
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