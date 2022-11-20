В Германии оценили риск масштабных отключений энергии этой зимой
Ведомство по ЧС назвало масштабные отключения электроэнергии в Германии маловероятными
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Система энергообеспечения в Германии достаточно надежна, поэтому наступление блэкаута остается крайне маловероятным, сообщили в Федеральном управлении гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях ФРГ, комментируя слова главы ведомства Ральфа Тислера о возможных краткосрочных отключениях энергии в стране этой зимой.
Ранее Тислер заявил газете Welt am Sonntag, что в предстоящие месяцы некоторые федеральные земли могут столкнуться с нарушениями в электроснабжении.
"Система электроснабжения спроектирована с многочисленными резервированиями и имеет многочисленные механизмы безопасности для стабилизации энергосистемы в случае сбоев", — поясняется на официальной странице ведомства в твиттере.
Что касается отдельных регионов, угроза временных отключений энергии также остается низкой, добавляется в сообщении.
Как пояснили в управлении, Тислер своим предупреждением хотел подчеркнуть необходимость мер предосторожности, но сформулировал мысль неправильно. "BBK сожалеет о неверной формулировке и настоящим разъясняет ее", — говорится в публикации.
https://1prime.ru/energy/20221120/838881456.html
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