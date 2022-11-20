ВЕНА, 20 ноя — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал "немедленно прекратить" обстрелы ЗАЭС, говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства. "Росэнергоатом" рассказал об обстрелах ЗАЭС украинскими войсками

"Новости от нашей команды (экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС — ред.) вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем", — заявил Гросси.

Ранее в субботу начали поступать сообщения о новых обстрелах ЗАЭС.

По данным МАГАТЭ, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон.

В связи с новыми обстрелами глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь обратился к руководству России и Украины с призывом "как можно скорее" согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Эта защитная зона "сейчас необходима больше, чем когда-либо", подчеркнул Гросси.