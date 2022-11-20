МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Киев продолжает провокации, грозящие техногенной катастрофой; утром в воскресенье ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, сообщило Минобороны России. Глава МАГАТЭ призвал "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской АЭС

За два дня украинские военные выпустили по ЗАЭС более 20 крупных ракет, уточнили в ведомстве. Согласно информации, один из снарядов попал в ЛЭП, питающую станцию. При этом в результате украинского артобстрела 19 ноября пострадали охладитель реакторов и сухое хранилище ядерных отходов.

По данным Минобороны, обстрелы ЗАЭС производились из Днепропетровской области, средства противника удалось уничтожить ответным огнем.

Радиационная обстановка в районе станции сохраняется в пределах нормы, о последствиях атак можно будет говорить после проверки объектов специалистами из "Росатома" и МАГАТЭ", добавляется в сообщении.