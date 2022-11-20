Украина выпустила более 20 ракет по территории ЗАЭС
Минобороны: Украина выпустила более 20 крупнокалиберных ракет по территории ЗАЭС
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Киев продолжает провокации, грозящие техногенной катастрофой; утром в воскресенье ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, сообщило Минобороны России.
За два дня украинские военные выпустили по ЗАЭС более 20 крупных ракет, уточнили в ведомстве. Согласно информации, один из снарядов попал в ЛЭП, питающую станцию. При этом в результате украинского артобстрела 19 ноября пострадали охладитель реакторов и сухое хранилище ядерных отходов.
По данным Минобороны, обстрелы ЗАЭС производились из Днепропетровской области, средства противника удалось уничтожить ответным огнем.
Радиационная обстановка в районе станции сохраняется в пределах нормы, о последствиях атак можно будет говорить после проверки объектов специалистами из "Росатома" и МАГАТЭ", добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20221120/838881734.html
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