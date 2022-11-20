ПАРИЖ, 20 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на фоне обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на информацию Елисейского дворца. Украина выпустила более 20 ракет по территории ЗАЭС

"Президент Республики в воскресенье утром по телефону переговорил с Рафаэлем Гросси, генеральным директором МАГАТЭ, после сообщений об ударах по ЗАЭС, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга", — констатировал телеканал.

Кроме того, сообщается, что Макрон также планирует позвонить Владимиру Зеленскому позже в воскресенье.

Ранее в субботу начали поступать сообщения о новых обстрелах ЗАЭС. По данным МАГАТЭ, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон. В связи с новыми обстрелами Гросси вновь обратился к руководству России и Украины с призывом "как можно скорее" согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Эта защитная зона "сейчас необходима больше, чем когда-либо", подчеркнул глава МАГАТЭ.