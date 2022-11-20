МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Некоторые европейские компании ведут переговоры с производителями сжиженного природного газа (СПГ) о приобретении газа на последующие годы, сообщает газета Wall Street Journal. Евросоюз заменил значительную часть российского газа импортом СПГ

Как отмечает издание, газохранилища в странах ЕС в настоящий момент заполнены приблизительно на 95%, однако обеспечение газом на предстоящие зимы станет для европейских стран более сложным, учитывая, что они "оказались отрезаны" от поставок из России, а глобальная конкуренция за СПГ растет.

По информации источников издания, в последние недели немецкие компании BASF и Uniper провели переговоры с американскими и другими производителями о потенциальных соглашениях о поставках СПГ после середины нынешнего десятилетия.

Источники сообщают, что покупатели газа из Европы хотят более низких цен, в то время как поставщики из США считают, что клиенты не учитывают инфляцию, транспортные расходы и финансовые риски.

Сейчас в европейских газохранилищах насчитывается 103,7 миллиарда кубометров газа. Больше всего запасов в Германии — 23,8 миллиарда кубометров, в Италии — 17,8 миллиарда, во Франции — 12,9 миллиарда, в Австрии — 8,9 миллиарда кубометров. На эти страны приходится больше 60% запасов этого вида топлива в Евросоюзе.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.