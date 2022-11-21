МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Специалисты российской атомной отрасли в 2029 году планируют устроить демонстрацию замыкания ядерного топливного цикла (ЯТЦ) в промышленном масштабе, его дальнейшее освоение решит ресурсные и экологические проблемы, которые сдерживают развитие мировой атомной энергетики. Об этом заявил директор по управлению жизненным циклом ЯТЦ и АЭС госкорпорации "Росатом" Владислав Корогодин. Российское ядерное топливо стало яблоком раздора в Евросоюзе

В Северске под Томском на площадке предприятия "Росатома" "Сибирский химический комбинат" строится опытно-демонстрационный энергокомплекс, воплощающий в себе новое качество атомной генерации будущего — беспрецедентно безопасной, без аварий наподобие чернобыльской и фукусимской, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Схема комплекса позволяет полностью замкнуть ядерный топливный цикл в промышленном масштабе. Основой комплекса станет энергоблок мощностью 300 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.

"Мы уже обладаем основой инфраструктурой замыкания ядерного топливного цикла… Полная демонстрация замыкания будет показана в 2029 году непосредственно на площадке в Северске", — сказал он на круглом столе в рамках международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.

По словам представителя "Росатома", компания в 2024 году введет в эксплуатацию входящий в ОДЭК модуль фабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а позже запустит реактор БРЕСТ.

Корогодин добавил, что решению ресурсной проблемы атомной энергетики также поспособствует использование ядерных реакторов большой мощности на быстрый нейронах. По его словам, работа Белоярского АЭС на нейронах БН-800 экономит "более 300 тонн природного урана по тяжелому металлу в год".

"Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).

Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличивается топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ): самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.