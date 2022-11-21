БУДАПЕШТ, 21 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что перед началом форума "Атомэкспо-2022" проводит в Сочи переговоры с руководителями госкорпорации "Росатом", в том числе ее главой Алексеем Лихачевым, о расширении АЭС "Пакш". "Росатом" устроит "круговорот" ядерного топлива в 2029 году

"Расширение АЭС "Пакш" в интересах и национальной стратегии, и национальной безопасности Венгрии. Не удивительно, что по прошествии одной недели мы сидим за столом переговоров с Алексеем Лихачевым и руководством "Росатома", — написал Сийярто в соцсетях.

Он напомнил, что предыдущие переговоры состоялись в Самарканде во время саммита тюркских государств, где были рассмотрены необходимые шаги для завершения строительства двух новых блоков до конца десятилетия.

"Что касается краткосрочной перспективы, то "Атомэкспо" в Сочи обеспечивает возможность для мроизведения расчетов и постановки новых задач", — отметил Сийярто.

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В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.