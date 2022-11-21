Ангола и Россия обсудят сотрудничество по мирному атому, заявил посол
Посол де Лемуш: Ангола обсудит с Россией возможность сотрудничества по мирному атому
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ангола и Россия обсуждают заключение двустороннего соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики, рассказал РИА Новости ангольский посол в Москве Жоаким Аугусто де Лемуш.
"Соглашение в области атомной энергетики между Анголой и Россией ещё обсуждается — не здесь, на форуме, но вообще. Здесь мы для того, чтобы осмотреть выставку, но не планировали специально подписывать здесь какие-либо соглашения", — сказал посол на полях форума "АТОМЭКСПО 2022" в Сочи.
Он добавил, что в последние годы Ангола много инвестировала в гидроэлектростанции и сейчас Луанда ищет новые возможности использования гидроэнергетики.
"Сегодня у нас есть возможность выбора сравнить гидрогенераторы с атомными реакторами, и понять, что больше подходит для будущего. Мы очень заинтересованы в новых зелёных технологиях и способах выработки энергии в будущем. Поэтому мы и приехали на конференцию: осмотреть экспозицию и узнать больше о новых технологиях", — добавил посол Анголы.
https://1prime.ru/energy/20221121/838888621.html
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