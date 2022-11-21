МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. МАГАТЭ не обладает набором инструментов, достаточным для оказания влияния на Киев, продолжающий обстреливать Запорожскую АЭС. Об этом заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Эксперты МАГАТЭ оценят ущерб ЗАЭС от обстрелов в понедельник

Ранее Министерство обороны России сообщало об ударах украинскими войсками крупнокалиберными артиллерийскими снарядами по территории ЗАЭС и по питающей ее ЛЭП в субботу и в воскресенье.

"У МАГАТЭ как у международного института недостаточный, несмотря на свой статус организации при ООН, набор инструментов, достаточно ограниченный. И, к сожалению, то, что мы называем воздействием, я вижу, что… эффективность пока на крайне низком уровне", — сказал он в эфире "Россия 24".

Карчаа подчеркнул, что решение ситуации на станции, даже на уровне МАГАТЭ, не продвинулось дальше разговоров. По словам представителя "Росэнергоатома", обстрелы Запорожской АЭС прекратятся после принятия "конкретных, жестких, юридически обязывающих" мер.

Кроме того, Карчаа отметил "неясное" предназначения резолюции МАГАТЭ. "Политический заказ отработали, а что дальше? А дальше ничего", — сказал он, добавив, что документ только привел к новым обстрелам объекта.