МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Экономике Молдавии грозит сокращение, инфляция в стране уже приближается к 35%, заявила президент республики Майя Санду. "Покупаете друзей?": в Сети раскритиковали заявление ЕК о Молдавии

"Цены в Молдавии уже заоблачные, нарушена цепочка поставок продукции, а интересы инвесторов ослабли", — сообщила она в своей статье для издания Politico.

Президент отметила, что газ в стране подорожал уже в 7 раз, электричество — в 4 раза. В зимние месяцы жителям страны придется тратить до 65 процентов своих доходов на счета за коммунальные услуги, предупредила Санду.

По мнению главы республики, кризис усугубляется ситуацией вокруг Украине, поскольку Молдавия принимает большое количество беженцев.

21 ноября в Париже пройдет третье заседание "Платформы поддержки Молдавии", учрежденной в этом году Францией, Германией и Румынией. Участники – 9 международных организаций и 36 стран-доноров – обсудят новый пакет финансовой поддержки для Кишинева. — инициативы, исходящей от Франции, Германии и Румынии. В ходе форума стороны будут обсуждать согласование нового пакета финансовой помощи для Молдавии, которая сейчас переживает суровый энергетический и экономический кризис.