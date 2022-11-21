МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. СТРОИТЕЛЬСТВО С УЧАСТИЕМ РОССИИ ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС "ЭЛЬ-ДАБАА" В ЕГИПТЕ НАЧНУТ В 2023 Г — ГЛАВА "РОСАТОМА" ЛИХАЧЕВ

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