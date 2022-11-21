2022-11-21T14:03:08+03:00

2022-11-21T14:03:08+03:00

2022-11-21T14:03:08+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20221121/838892075.html

Строительство новых блоков АЭС "Эль-Дабаа" начнется в 2023 году

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

СТРОИТЕЛЬСТВО С УЧАСТИЕМ РОССИИ ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС "ЭЛЬ-ДАБАА" В ЕГИПТЕ НАЧНУТ В 2023 Г — ГЛАВА "РОСАТОМА" ЛИХАЧЕВ Новость дополняется ПРАЙМ, 21.11.2022

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60