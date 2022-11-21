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2022
https://1prime.ru/energy/20221121/838892075.html
Строительство новых блоков АЭС "Эль-Дабаа" начнется в 2023 году
Энергетика
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СТРОИТЕЛЬСТВО С УЧАСТИЕМ РОССИИ ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС "ЭЛЬ-ДАБАА" В ЕГИПТЕ НАЧНУТ В 2023 Г — ГЛАВА "РОСАТОМА" ЛИХАЧЕВ Новость дополняется ПРАЙМ, 21.11.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. СТРОИТЕЛЬСТВО С УЧАСТИЕМ РОССИИ ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС "ЭЛЬ-ДАБАА" В ЕГИПТЕ НАЧНУТ В 2023 Г — ГЛАВА "РОСАТОМА" ЛИХАЧЕВ
Новость дополняется