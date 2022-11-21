Глава "Росатома" Лихачев: зона безопасности вокруг ЗАЭС возможна только при одобрении США
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Создание зоны безопасности Запорожской АЭС будет возможно только при ее одобрении США, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Гендиректор госкорпорации сообщил на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи, что многое в ситуации со станцией будет зависеть от работы главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и переговоров с Киевом.
"Но самое главное, я думаю, зона безопасности будет возможна, только если это будет одобрено Вашингтоном. Будет ли это одобрено в Вашингтоне, я не знаю, но мне кажется, что большое расстояние между Вашингтоном и Запорожьем не должно быть аргументом для руководства Соединенных Штатов о торможении решения о зоне безопасности", — сказал он.
Лихачев отметил, что западным лидерам пора "одуматься и одернуть киевских политиков", готовых использовать ядерные инциденты в собственных интересах.
Кроме того, глава "Росатома" подчеркнул, что резолюция МАГАТЭ по ЗАЭС является недопустимым и неадекватным документом.
По его словам, после обстрела объекта украинской стороной представители агентства и корпорации обсуждали ситуацию, отметив спокойный период, который продолжался на станции с сентября.
"Видимо, Киев посчитал эту резолюцию неким разрешением, неким карт-бланшем вести по станции огонь", — заключил Лихачев.
https://1prime.ru/energy/20221121/838892898.html