МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Создание зоны безопасности Запорожской АЭС будет возможно только при ее одобрении США, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. В Кремле призвали МАГАТЭ повлиять на прекращение обстрелов ЗАЭС

Гендиректор госкорпорации сообщил на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи, что многое в ситуации со станцией будет зависеть от работы главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и переговоров с Киевом.

"Но самое главное, я думаю, зона безопасности будет возможна, только если это будет одобрено Вашингтоном. Будет ли это одобрено в Вашингтоне, я не знаю, но мне кажется, что большое расстояние между Вашингтоном и Запорожьем не должно быть аргументом для руководства Соединенных Штатов о торможении решения о зоне безопасности", — сказал он.

Лихачев отметил, что западным лидерам пора "одуматься и одернуть киевских политиков", готовых использовать ядерные инциденты в собственных интересах.

Кроме того, глава "Росатома" подчеркнул, что резолюция МАГАТЭ по ЗАЭС является недопустимым и неадекватным документом.

По его словам, после обстрела объекта украинской стороной представители агентства и корпорации обсуждали ситуацию, отметив спокойный период, который продолжался на станции с сентября.

"Видимо, Киев посчитал эту резолюцию неким разрешением, неким карт-бланшем вести по станции огонь", — заключил Лихачев.